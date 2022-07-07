Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı - Son Dakika
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Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı

07.07.2022 18:46

Çorum'un Bayat ilçesinde çobanlık yapan bir vatandaş, dağlık arazide koyunlarını otlattığı sırada yerde hareketsiz yatan 13 yaşındaki çocuğu fark etti. Sağlık ekiplerince başından silahla yaralandığı belirlenen çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çamlıgüney köyünde çobanlık yapan bir kişi, hayvan otlattığı sırada arazide E.Ş.T'yi (13) hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamadı.

AMBULANSIN OLDUĞU YERE ATLA GÖTÜRÜLDÜ

Durumdan haberdar olan ailesi, bunun üzerine yaralı çocuğu ambulansın olduğu yere atla götürdü. Sağlık ekiplerince başından silahla yaralandığı belirlenen çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVDEN, HAYVAN OTLATMAK İÇİN ÇIKMIŞ

Durumu ağır olan E.Ş.T, buradaki müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine sevk edildi. Çocuğun evinden sabah saatlerinde hayvan otlatmak üzere ayrıldığı, bulunduğu yerde tabanca da olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı - Son Dakika
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