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Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi - Son Dakika

Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi

01.02.2022 19:56

Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesinde çobanlık yapan Serkan Korkusuz, yoğun kar yağışı sebebiyle 300 koyunuyla birlikte dağda mahsur kaldı. 4 gün boyunca koyunlarıyla birlikte aç ve susuz kalan Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Gülşehir ilçesi Ovaören Köyünün Gökçetepe mevkiinde çoban Serkan Korkusuz, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının ve kendisinin yiyeceği tükenen Korkusuz, ekiplere ihbarda bulundu. İl Özel İdaresi ekipleri, Korkusuz'a ulaşmak için çalışma başlattı.

2 SAAT BOYUNCA KAR TEMİZLEDİLER

Bu kapsamda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler Korkusuz'a ve 300 küçükbaş hayvanının bulunduğu bölgeye ulaştı.

Çoban, koyunlarıyla birlikte kar esareti yaşadı! 4 gün boyunca aç ve susuz kaldılar

4 GÜN AÇ VE SUSUZ KALMIŞLAR

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür eden Korkusuz, "İl Özel İdare ekibinden Allah razı olsun. 300 küçükbaş hayvanım 4 gündür susuz. 2 kilometre aşağıda çeşme var ama kardan gidemedik. Benim de ekmeğim bitmişti. Greyder yolu açtı çok şükür, ekmek almaya gideceğim" diye konuştu.

Çoban, koyunlarıyla birlikte kar esareti yaşadı! 4 gün boyunca aç ve susuz kaldılar
Çoban, koyunlarıyla birlikte kar esareti yaşadı! 4 gün boyunca aç ve susuz kaldılar
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Ovaören, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi - Son Dakika
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