Çoban Mustafa Paşa Vakfı 300 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği gönderiyor - Son Dakika

Kocaeli'de, Çoban Mustafa Paşa Vakfı tarafından Ramazan ayı boyunca her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği hazırlanıyor.

Çoban Mustafa Paşa Vakfı Müdürü Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin yüzyıllar sonra bugün de halka hizmet ettiğini belirtti.

Vakıf olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm sağlık ve hijyen önlemlerini aldıklarını dile getiren Çakır, tarihi külliyenin imarethanesinde ramazan ayı boyunca her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği hazırlayıp evlerine gönderdiklerini kaydetti.

Çakır, Gebze Kammakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun desteğiyle hazırlanan yemeklerin ailelere ulaştırıldığını bildirdi.