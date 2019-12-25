Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı - Son Dakika

Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çoban patronunu başından silahla vurdu.

Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çoban patronunu başından silahla vurdu. Çoban cinayetin ardından patronunun aracını alarak olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban, silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen çoban diğer çobanın olay yerine gelmesiyle maktulün aracını alarak olay yerinden kaçtı. Çobanın haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Fatih Kürşad Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan çobanı yakalama çalışmaları devam ediyor.


Fatih Kürşad Yağcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çivril, Çıtak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:51 Kaynak: İHA
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