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Çoban ressam

1 saat önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Raşit Gökçek (65) dağlık alanlarda hayvanlarını otlatırken karakalem ve pastel boya ile insan ve doğa resimleri yapıyor.

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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Raşit Gökçek (65) dağlık alanlarda hayvanlarını otlatırken karakalem ve pastel boya ile insan ve doğa resimleri yapıyor.

Yahyalı ilçesi Avlağa Mahallesi İnbaşı Yaylası'nda yaşayan evli 3 çocuk babası Raşit Gökçek, 15 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. 200 koyunu bulunan Gökçek, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayvanlarına bakıyor. Küçük yaştan bu yana resim yapma tutkusu olan Gökçek, aynı zamanda karakalem ve pastel boya çalışması yapıyor. Gökçek, yaylanın çevresindeki dağlık bölgelerde ve meralarda hayvanlarını otlatarak çobanlık yaparken, doğa resimleri ve insan portreleri çiziyor. Ata mesleği olan besiciliği çocukları ile sevgiyle yaptıklarını belirten Gökçek, çadır yaşamının zor olmasına rağmen güzelliklerinin de olduğunu belirtti. Koyunlarıyla ilgilenen Gökçek, bunun yanında doğayı çok sevdiğini ve gördüğünü resme aktardığını söyledi. Gökçek ayrıca, resimlerin dışında ağaç oymacılığı da yapıyor. Resim ve ağaç oymacılığını ticari kazanç için yapmadığını belirten Gökçek, "Bu eserleri sevdiğim için yapıyorum. Satışını yapmıyorum. Bu eserlerimi benden sonra torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" dedi.

Melih Gökçek, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04 Kaynak: DHA
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