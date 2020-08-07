'Çoban ressam' Büşra: Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran oluyorum - Son Dakika

'Çoban ressam' Büşra: Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran oluyorum

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), "Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran olup, üstüne bir şeyler katmak istiyorsunuz" dedi.

'Çoban ressam' Büşra: Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran oluyorum, System.String[]

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), "Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran olup, üstüne bir şeyler katmak istiyorsunuz" dedi.

İlkokul yıllarından bu yana bulduğu her yere resim yapan Büşra Öğüt, liseyi açıktan bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nü kazandı. Bu yıl dördüncü sınıfa geçen Öğüt, üniversite eğitiminin kendisine hem duygusal hem de teknik açısından çok fazla şey kattığını söyledi. Büşra Öğüt, "Doğada bulduğum şeylerle bir şeyler üretmek beni çok mutlu ediyor. Özgür hissettiriyor kendimi. Bu yüzden doğada bulduğum materyallerle taşların, ağaçların üzerine çizimler yapıyorum. Bu şekilde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum" dedi.

Pandemi döneminde okullar tatil olunca evine döndüğünü anlatan Büşra Öğüt, "Burada hem aileme yardım ediyorum hem çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Doğada çalışmak, içinde bulunduğun doğayı tanımaktan kaynaklanıyor aslında. Onu tanımaya duyduğunuz istekten kaynaklanıyor ve doğadaki sanatı gördükçe ona hayran olup üstüne bir şeyler katmak istiyorsunuz. Bir şekilde doğaya iz bırakıyorsunuz" diye konuştu.

Çocukluğundan beri resim çizdiğini anlatan Büşra Öğüt, "Kendimi bildim bileli resim yapıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gittikten sonra da bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem farklı şeyler görme hem kendimi geliştirme açısından. Buraya gelip resim yaptığımda da bu farkı görebiliyorum" ifadelerini kullandı.


Ağlasun, Ressam, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çoban ressam' Büşra: Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran oluyorum - Son Dakika
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