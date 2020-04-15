'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor - Son Dakika

'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor

10 dakika önce

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, çocukluğunda ailesiyle birlikte çobanlık yaparken doğada kendi ürettiği boyalarla resim çizmeye başlayan Büşra Öğüt (22), resimlerinde yanmış odun parçası, çeşitli renklerde taşlar, testi ile kiremit kırığı ve otlardan elde ettiği çeşitli renklerdeki doğal boya...

'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor, System.String[]

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, çocukluğunda ailesiyle birlikte çobanlık yaparken doğada kendi ürettiği boyalarla resim çizmeye başlayan Büşra Öğüt (22), resimlerinde yanmış odun parçası, çeşitli renklerde taşlar, testi ile kiremit kırığı ve otlardan elde ettiği çeşitli renklerdeki doğal boya ve objeleri kullanıyor.

Ağlasun ilçesi ile Yazır köyü arasında, ilçe merkezinin dışında dağlık bir alanda yaşayan Öğüt ailesinin kızları Büşra Öğüt, çocukluğundan beri keçi ve inek otlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarımla uğraşıyor. 'Çoban ressam' olarak bilinen ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan Öğüt, koronavirüs nedeniyle eğitimine online devam ederken, aynı zamanda keçi ve inekleri sağmaya devam ediyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DOĞADA

Ağlasun ilçe merkezinin biraz dışında, dağlık bir alanda yaşadığını anlatan Büşra Öğüt, çocukluğundan beri resim yaptığını belirterek, "Kendimi bildim bileli çiziyorum. Aslında resim yapmaya da doğada başladım. Hayvanları otlatmaya çıkardığımız zaman, hayvanlar otlarken boş vaktimiz olduğundan resim yapıyordum. Aslında hep doğada olduğumuz için resim yapmaya da okula gitmeden önce başladım" dedi.

GÜZEL SANATLARI KAZANDI

Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Öğüt, "Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Dört kardeşiz ve aramızda iş bölümü yapıyor, her sabah hayvanları otlatma, sağma, diğer bahçe işleri gibi işleri hep birlikte yapıyorduk. Ben de hayvanları otlatmaya çıktığımda bir taraftan da resim yapıyordum. Lise eğitimimi de açık öğretim olarak okudum ve onun da doğada resim yapma yeteneğimi geliştirmemde avantajı oldu. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde üçüncü sınıftayım" diye konuştu.

DOĞAL BOYA VE OBJELER

Öğüt, resimlerinde kullandığı doğal boyaları ve objeleri nasıl elde ettiğini şöyle anlattı:

"Yanımızda kalem- kağıt götüremediğimizden, doğadaki malzemeleri kullanarak resim yapıyorum. Taş, yanmış odun, kömür, ot ve yaprakları kullanarak yapıyorum. Yanmış odun parçaları siyah rengi veriyor. Taşları kazıdığınız zaman beyaz toz. Otlardan yeşil, farklı renk taşlardan diğer renkler. Boyaları doğada oluşturabildiğim renklerden elde ediyorum. Örneğin kırmızı topraktan yapılmış testi veya kiremit kırıklarını kullanıyorum. Kiremit rengi oluyor. Ayrıca doğadaki objeleri de kullanıyorum."

KORONAVİRÜSTE ONLİNE EĞİTİM

Genellikle taşların üzerine yaptığı resimlerde doğadan elde ettiği boyaları kullanırken, ağaçların üzerindeki resimlerde ise sulu boya kullandığını belirten Öğüt, "Serbest teknik objeye göre tekniği belirlediğim için belirli bir teknik diyemem. Koronavirüs nedeniyle eve döndüm. Eğitimime ise online olarak devam ediyorum. Bir taraftan da yine ailede hayvanları otlatma, sağma gibi çalışmaların yanısıra resim de yapmaya devam ediyorum" dedi.

EN SON BOB ROSS'U ÇİZDİ

Koronavirüs sürecinde de doğaya dikkat çekmek ve insanlara doğanın güzelliklerini göstermek istediğini kaydeden Öğüt, "Yaptığım resimleri de sosyal medyadan paylaşıyorum. Örneğin son olarak bir ağacın üzerine ressam Bob Ross'u çizdim. Grafik tasarım ve kendi serbest çalışma alanımda bu işi ilerletmek istiyorum" diye konuştu.

Öğüt'ün portre resimleri arasında Atatürk, Mehmetçik, Piri Reis, Mel Gibson, Sherlock Holmes'i canlandıran Benedith Cumberbatch, Tuncel Kurtiz, Mabel Matiz, Barış Manço gibi birçok ünlü ismin de resimleri bulunuyor.


Koronavirüs, Ağlasun, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:44 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yayıncı kuruluş muamması Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi         
13:18
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı         
13:15
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor         
13:10
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi         
13:04
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı         
13:01
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi         
12:37
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası         
12:35
Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
12:32
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Yerli solunum cihazında seri üretim başladı         
12:17
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım         
12:06
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor 100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor         
12:00
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı         
11:47
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak         
11:46
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi         
11:42
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz         
11:33
Bakan Koca, Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı         
11:29
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim         
11:24
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi         
11:22
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti         
11:19
Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına müzik desteği geldi         
11:14
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:05
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:02
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü         
11:00
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü         
10:55
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı         
10:55
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
10:51
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 13:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]