ÇOBAN, SÜRÜYE YAKLAŞAN DRONA BALTA FIRLATTI - Son Dakika
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ÇOBAN, SÜRÜYE YAKLAŞAN DRONA BALTA FIRLATTI

03.10.2022 15:02

TOKAT'ta çoban, koyun sürüsünü ürküten drona balta fırlattı.

TOKAT'ta çoban, koyun sürüsünü ürküten drona balta fırlattı.

Zile ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Serdal Deniz, koyunların yayladan göçünü görüntülemek için Boğalı Yaylası'na gitti. Dron ile yayladan inen bir koyun sürüsünü çobana önceden bilgi vermeksizin görüntülemek isteyen Deniz, cihazı sürüye yaklaştırdığında ürken hayvanlar dağılmaya başladı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban, önce yerden bir taş almaya çalıştı. Daha sonra ise yanında taşıdığı baltayı drona doğru fırlattı. Balta drona isabet etmedi. O anlar dron kamerasına yansıdı. (DHA)

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Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı
Kaynak: DHA

Zile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOBAN, SÜRÜYE YAKLAŞAN DRONA BALTA FIRLATTI - Son Dakika

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