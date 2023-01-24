Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü (1) - Son Dakika
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Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü (1)

24.01.2023 10:23
Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü (1)

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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