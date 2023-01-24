Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma , kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Afganistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü (1) - Son Dakika

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