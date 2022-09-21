ÇOBAN UYUDU, KÜÇÜKBAŞ SÜRÜSÜ DEREDE MAHSUR KALDI - Son Dakika
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ÇOBAN UYUDU, KÜÇÜKBAŞ SÜRÜSÜ DEREDE MAHSUR KALDI

21.09.2022 09:48

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın gelmesiyle dereden çıkarıldı.

Sürmene'nin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi'nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi'nde mahsur kaldı. Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi. Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi. Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti. Bu anlar da dronla havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOBAN UYUDU, KÜÇÜKBAŞ SÜRÜSÜ DEREDE MAHSUR KALDI - Son Dakika

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