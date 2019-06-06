Son Dakika Haberleri: Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu
Son Dakika Güncel Haber

Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu

45 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.

Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.
Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde çoban Mehmet Kale, Nazmi Kale'ye ait 98 koyunu, dün akşam saatlerinde kırsalda otlatmaya çıktı. Koyunları otlattığı sırada yere uzanan çoban, uyuya kaldı. Uyandığında koyunların olmadığını fark edince, çalındı sanıp  jandarmaya haber verdi. Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 5 saat süren arama sonucu koyunları yaklaşık 5 kilometre ileride buldu. Koyunlar sahibi Nazmi Kale'ye teslim edildi. 
  


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Kale, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:37:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]