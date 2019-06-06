Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale
'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.
Ereğli ilçesi Çayhan
Mahallesi'nde çoban Mehmet Kale, Nazmi Kale'ye ait 98 koyunu, dün akşam saatlerinde kırsalda otlatmaya çıktı. Koyunları otlattığı sırada yere uzanan çoban, uyuya kaldı. Uyandığında koyunların olmadığını fark edince, çalındı sanıp jandarmaya haber verdi. Çakmak Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaklaşık 5 saat süren arama sonucu koyunları yaklaşık 5 kilometre ileride buldu. Koyunlar sahibi Nazmi Kale'ye teslim edildi.
- Konya
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