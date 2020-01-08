Çoban: "Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çoban: 'Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı' - Son Dakika Ekonomi

Çoban: "Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı"

6 saat önce

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, kamu görevlilerine verilen zammın vergi yoluyla geri tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çoban:

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, kamu görevlilerine verilen zammın vergi yoluyla geri tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi. Eğitimin bir bütün olarak algılanması ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü ve taleplerinin eğitim politikasının ilk sırasına konulması gerektiğini belirten Çoban, emeğin karşılığı ödenmeden başarı beklemenin olmayacak duaya amin demek olduğunu aktardı.


Özlük ve mali hakların verilmesi gerektiğini kaydeden Çoban, "Eğitim bir bütündür. Eğitim çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulmadan, eğitime katkılarının, emeklerinin karşılığı ödenmeden başarı beklemek olmayacak duaya amin demektir. Bu nedenle, eğitim çalışanlarının memnuniyeti, temel sorunlarının çözümü ve talepleri eğitim politikasının ilk sırasına konulmalıdır" dedi.


2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenen hedeflerin artık somut eylem adımlarına dönüşmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Çoban, eğitim çalışanlarının ve eğitim sisteminin sorunlarının palyatif tedbirlerle, sürdürülebilir politikaların, eğitimin paydaşlarıyla istişare edilmesiyle çözülmesinin mümkün olduğunu söyledi.


Her platformu, eğitim çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu, çözümün tartışıldığı, önerilerin görüşüldüğü mekanlar haline getirdiklerini belirten Başkan Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:


"Son toplu sözleşmede izzeti kuşandık, zillete imza atmadık. Tekliflerimiz rasyonel, makul ve makbul tekliflerdi. Ancak, Kamu İşveren Heyeti'nin gerçekleri görmemekteki ısrarı, sürecin mutabakatsızlıkla sonuçlanmasına; hakem kurulunun hakkaniyete aykırı karar vermesi, haklarının iyileştirilmesini bekleyen kamu görevlilerinin hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştur. Gelinen nokta, toplu sözleşme düzeninin ve sendikal mevzuatın değişmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu düzeltilmedikçe hakça pazarlık mümkün değildir. 4688 sayılı Kanun da toplu sözleşme masası da adil bir şekilde yeniden düzenlenmeli, sendikal hayat üzerindeki yasaklar kaldırılmalıdır. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" - ANTALYA

Mustafa Çoban, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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