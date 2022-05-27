ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika
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ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

27.05.2022 14:33

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde çobanlık yapan Bilal Ak (20), yıkanmak için girdiği suni gölette boğularak yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde çobanlık yapan Bilal Ak (20), yıkanmak için girdiği suni gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Kayseri'den Bolu'nun Dörtdivan ilçesine gelerek çobanlık yapan Bilal Ak, yıkanmak için dün saat 17.00 sıralarında Çalköy mevkindeki suni gölete girdi. Koyun sürüsünün sahibi, Bilal Ak'tan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ak'ın cansız bedeninin gölette olduğunu belirleyen ekiplerce Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timi, bölgeye çağırıldı. Ak'ın cansız bedeni tim tarafından karaya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaşamını yitiren çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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