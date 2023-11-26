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Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çobanlık yapan Miktat Altunbaş, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
26.11.2023 - 14:18,  Güncelleme: 14:20
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DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde isabet ederek çoban Miktat Altunbaş'ın (48) ölümüne neden olan yıldırımın düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Kasım'da kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altunbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altunbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altunbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altunbaş, hastanede hayatını kaybetti. Altunbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi. Yıldırımın düştüğü an, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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