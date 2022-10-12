İnşaatına Kasım 2020 tarihinde başlanan ve büyük kısmı tamamlanmış olan sanayi bölgesi, civarda yaşayan gençlerinin meslek sahibi olabilmelerinde önemi rol üstlenirken, işsizlik sorununun çözümüne de ciddi katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇOBANBEY – Çobanbey Sanayi Bölgesi bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor - Son Dakika

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