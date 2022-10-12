ÇOBANBEY – Çobanbey Sanayi Bölgesi bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor - Son Dakika
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ÇOBANBEY – Çobanbey Sanayi Bölgesi bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor

12.10.2022 16:02

Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey kentindeki sanayi bölgesi, iki yıl önce kuruluşundan bu yana, bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor.

Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey kentindeki sanayi bölgesi, iki yıl önce kuruluşundan bu yana, bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor.

İnşaatına Kasım 2020 tarihinde başlanan ve büyük kısmı tamamlanmış olan sanayi bölgesi, civarda yaşayan gençlerinin meslek sahibi olabilmelerinde önemi rol üstlenirken, işsizlik sorununun çözümüne de ciddi katkı sağlıyor.

Önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması planlanan bölgede 37 bölüm ve 1338 iş yeri bulunuyor.

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Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOBANBEY – Çobanbey Sanayi Bölgesi bölge ekonomisinin kalbi görevini görüyor - Son Dakika

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