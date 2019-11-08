Son Dakika Haberleri: Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

7 saat önce

Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü, System.String[]

Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Çobanbey'de dün gece saatlerinde bomba yüklü araç patlamadı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı mahallede yaşanan patlama sonucu maddi hasarlar da meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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