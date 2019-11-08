- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü
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- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölüHALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü
HALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çobanbey'de dün gece saatlerinde bomba yüklü araç patlamadı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı mahallede yaşanan patlama sonucu maddi hasarlar da meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
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