Son Dakika Haberleri: - Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü
Son Dakika Güncel - Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

6 saat önce

- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölüHALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

HALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 2 hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çobanbey'de dün gece saatlerinde bomba yüklü araç patlamadı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı mahallede yaşanan patlama sonucu maddi hasarlar da meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

- Çobanbey'de bomba yüklü araç patladı: 2 ölü

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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