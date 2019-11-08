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Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

7 saat önce

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Çobanbey'de bombalı araç saldırısı, System.String[]

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Polis merkezi önünde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.  Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetin yaklaşması ve patlama anı


Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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