Çobanbey'de bombalı araç saldırısı
7 saat önce
Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
Çobanbey'de bombalı araç saldırısı
Suriye, (DHA) - Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Polis merkezi önünde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor.
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