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Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

7 saat önce

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

Suriye, (DHA) - Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Polis merkezi önünde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor.

Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
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