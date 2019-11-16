- Çobanbey'de Bombalı Yüklü Araç Patladı
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- Çobanbey'de bombalı yüklü araç patladıHALEP - Suriye'de, Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında 1 sivil ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
- Çobanbey'de bombalı yüklü araç patladı
HALEP - Suriye'de, Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında 1 sivil ağır yaralandı.
Ağır yaralı olduğu belirlenen sivilin tercüman olarak çalıştığı açıklandı. Çobanbey Gümrük Kapısı yakınında meydana gelen patlamanın son 10 gün içerisinde gerçekleşen 6'ıncı patlama olduğu ve terör örgütü PKK/ YPG tarafından bombaların sivil araçlara yerleştirildiği belirlendi. Son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen patlamalarda 4 sivilin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
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