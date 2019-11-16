Son Dakika Haberleri: - Çobanbey'de Bombalı Yüklü Araç Patladı
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- Çobanbey'de Bombalı Yüklü Araç Patladı

6 saat önce

- Çobanbey'de bombalı yüklü araç patladıHALEP - Suriye'de, Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında 1 sivil ağır yaralandı.

- Çobanbey'de bombalı yüklü araç patladı

HALEP - Suriye'de, Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında 1 sivil ağır yaralandı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen sivilin tercüman olarak çalıştığı açıklandı. Çobanbey Gümrük Kapısı yakınında meydana gelen patlamanın son 10 gün içerisinde gerçekleşen 6'ıncı patlama olduğu ve terör örgütü PKK/ YPG tarafından bombaların sivil araçlara yerleştirildiği belirlendi. Son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen patlamalarda 4 sivilin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Çobanbey'de Bombalı Yüklü Araç Patladı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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