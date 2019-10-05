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- Çobanbey'de Patlama

1 saat önce

- Çobanbey'de patlamaHALEP - Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde patlama meydana geldi.

- Çobanbey'de patlama

HALEP - Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde patlama meydana geldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde meydana gelen patlamanın ardından bir patlama da Çobanbey'de meydana geldi. Maddi hasarın meydana geldiği Çobanbey'de kalabalığın olduğu pazar yerinin hedef alındığı, saldırıda ölen olmadığı aktarıldı.

- Çobanbey'de Patlama

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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