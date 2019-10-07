Son Dakika Haberleri: Çobanbey'de patlama: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

1 saat önce

Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.

Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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