Son Dakika Haberleri: - Çobanbey'de patlama: 8 yaralı
Son Dakika Güncel - Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

- Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

1 saat önce

- Çobanbey'de patlama: 8 yaralıHALEP - Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.

- Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

HALEP - Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.

- Çobanbey'de patlama: 8 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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