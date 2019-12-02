Son Dakika › Güncel › Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı - Son Dakika
Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
6 saat önce
FIRAT Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:35 Kaynak: DHA
FIRAT Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Suriye'nin Çobanbey bölgesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık ekiplerince Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti