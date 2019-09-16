Son Dakika Haberleri: Çobanbey'deki patlama anı kamerada
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Çobanbey'deki patlama anı kamerada

1 saat önce

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.

Çobanbey'deki patlama anı kamerada, System.String[]

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Çevrede bulunan hastanede hasarın meydana geldiği olayın, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı görüntülenen anlarda, patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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