Son Dakika Haberleri: Çobanbey'deki patlama anı kamerada
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Çobanbey'deki patlama anı kamerada

1 saat önce

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.

Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Çevrede bulunan hastanede hasarın meydana geldiği olayın, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı görüntülenen anlarda, patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor.

(İHA)

Çobanbey'deki patlama anı kamerada

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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