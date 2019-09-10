Son Dakika Haberleri: Çobanbey'e ziyaret
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Çobanbey'e ziyaret

13 dakika önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde temaslarda bulundu.

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Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde temaslarda bulundu.


Vali Recep Soytürk, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep Kentine bağlı Çobanbey ilçesindeki Çobanbey AFAD Lojistik Deposunda Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. - KİLİS

Elbeyli, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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