Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı - Son Dakika

Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı

Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Meclis Binası ile Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası törenle açıldı.

Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Meclis Binası ile Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası törenle açıldı.

Elbeyli İlçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısının karşısında aynı isimle kurulan Çobanbey Gümrük Müdürlüğü hizmeti binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurahman Mustafa, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hasır Hariri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal, Büyükelçi Adnan Keçeçi, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Türk ve Suriyeli yetkililer katıldı.

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurahman Mustafa, yaptığı konuşmada, Terörden kurtarılan Çobanbey'de bugün törene katılanları ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Ölüm, terör, yıkım, cehalet, insan hakları ihlalleri, aşırı ve ayrımcılığın en aşırı şekliyle uygulandığı, Suriye'nin Kuzeyini, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerinden kurtarmak için Suriye'deki askeri guruplarıyla kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı, Fırat Kalkanı Harekatının 4'üncü yıl dönümü idrak etmiş bulunuyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı 24 ağustos 2016 tarihinde başlamasıyla Milli ordu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlık ve fedakarlıkları sayesinde art arda temizlenen köyler ve şehir merkezleri, yaşam normal seyrine kavuşmuştur. Suriyeliler evlerine dönerek, huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır" dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hasır Hariri, 24 Ağustos Türkiye ile Suriye arasında farklı ilişkilerin başladığı gün olduğunu belirterek, "Bugünkü gibi gerçek özgürlüğe başladık. Terör örgütü DEAŞ'a karşı başlayan Fırat Kalkanı Hareketiyle başlayan Zeytin Dalı harekatıyla, PKK/PYD terör örgütünden temizlenmiştir. Bu iki harekatın devamı olarak Barış Pınarı harekatıyla terör örgütleri bölgeden temizlendi. Bu terör örgütleri yüzlerce binlerce vatandaşımızı öldürdüler, cehalete sürdüler" şeklinde konuştu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 24 Ağustus tarihinin Fırat Kalkanı harekatının yıl dönümü ile Mercidabık Zaferinin 504 yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, "Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak, nezlinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Fırat Kalkanı harekatına katılan ve aramızda bulhunan Türk Ordusu askerleri ile Suriye Milli ordusu askerlerini de selamlıyorum. Bu hareket sonrası bu bölgede elektrik, suyun olmadığı hafriyatların yollara dökülmüştü. Yerel meclislerin Vali Yardımcılarımızın koordinesinde faaliyete geçmesiyle birlikte hizmet gelmeye başladı. Elektrik sıkıntısı var idi, Allaha çok şükür bu sorun Türkiye'den gelen elektrikle çözüldü. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmış olduk. Bölgenin su sorunu vardı, çok şükür, Azez'e, Afrındaki barajlardan su getirdik. Burada çok ciddi yatırım yaptık. Su problemimiz, hem El Bab'ta, hem Çobanbey'de hem Azez'de, Akterin'da su sorunumuz kalmadı. Bölgeyi bilenler iyi bilir, Çobanbey'den Azez'e gitmek 3 saat sürüyordu. Gerçekten araçlar çok zarar görürdü. Bugün Azez- Afrin, Çobanbey-Azez, yollarını yaptık, sorunu giderdik. Azez'den Afrin'a kadar yol yapıldı. Mara yolu kısmen yapıldı. Gerisi de önümüzdeki yol yapılacak. Carabulus'u Çobanbey ve Azez'e bağlanması için yol çalışmalarımız başladı. 16 kilometresini bu yıl bitireceğiz, gerisini de önümüzdeki yol yapacağız. Bu yolların yapılmasıyla birlikte ticaretin de önü açılmıştır" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra plaket takdimi yapıldı. Çobanbey Gümrük Müdürlüğü bahçesine zeytin fidanı dikildikten sonra Çobanbey Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının açılışı yapıldı. Daha sonra Çobanbey Meclis Binası ile Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası törenle açıldı.

Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı

Elbeyli, Suriye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 16:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çobanbey gümrük binasının açılışı törenle yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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