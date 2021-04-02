Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir otomobilin yakıt deposunda 125 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir otomobilin yakıt deposunda kaçak 125 cep telefonu bulundu.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş kaçak 125 cep telefonu ele geçirdi.

Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.