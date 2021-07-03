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Çobanbey Gümrük Kapısında kırmızı reçeteli ilaç yakalandı - Son Dakika

Çobanbey Gümrük Kapısında kırmızı reçeteli ilaç yakalandı

03.07.2021 10:36
Çobanbey Gümrük Kapısında kırmızı reçeteli ilaç yakalandı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Türkiye'den Suriye'ye giden çimento yüklü tırda 23 bin 856 TL 77 kuruş değerinde 720 kutu kırmızı reçete ile satılan ilaç ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Türkiye'den Suriye'ye giden çimento yüklü tırda 23 bin 856 TL 77 kuruş değerinde 720 kutu kırmızı reçete ile satılan ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye çimento yüklü tırda 23 bin 856 TL 77 kuruş olan her birinde 5 doz tüp bulunan 720 kutu ilaç cinsi ele geçirildi. Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bilirkişi tarafından yapılan ön incelemede; söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığınca özel izinle satılan Kırmızı Reçeteli ilaç olduğu ilaçların narkotik madde olarak kullanılabileceği belirlendi. Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. - KİLİS

Çobanbey Gümrük Kapısında kırmızı reçeteli ilaç yakalandı

Türkiye, Elbeyli, Suriye, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çobanbey Gümrük Kapısında kırmızı reçeteli ilaç yakalandı - Son Dakika


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