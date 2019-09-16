Son Dakika Haberleri: Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada
Son Dakika Dünya Haber

Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada

57 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Asıl hedefin hastane olduğu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Çobanbey'de güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Yerel güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu Çobanbey'de dün düzenlenen saldırıda hasar gören bir bina ise olay yerinde toplanan kalabalığın bulunduğu sırada çöktü. Paniğe yol açan çökme nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.


Saldırı anını hastanenin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde patlama ile beraber büyük bir alev kütlesinin yükseldiği görülüyor. Yine patlamanın şiddeti ile insanların savrulduğu görülüyor


Fırat, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde
Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]