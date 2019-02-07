Çobanbey Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Operasyonu

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen M.Ö. yönetimindeki 31 ABF 536 plakalı tırı şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirdi.



Ekipler, araçta şüpheli yoğunluk görülmesi sonucu tütün dedektör köpeği "Williem" ile arama yaptı.



Aramada, dorsenin taban kısmında, "zula" tabir edilen bölmenin içerisindeki kızaklı tepsilere gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

Son Dakika! Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi

ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor