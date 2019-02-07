Son Dakika Haberleri: Çobanbey Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Operasyonu

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Operasyonu

11 dakika önce

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen M.Ö. yönetimindeki 31 ABF 536 plakalı tırı şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirdi.

Ekipler, araçta şüpheli yoğunluk görülmesi sonucu tütün dedektör köpeği "Williem" ile arama yaptı.

Aramada, dorsenin taban kısmında, "zula" tabir edilen bölmenin içerisindeki kızaklı tepsilere gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:58 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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