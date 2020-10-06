Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi - Son Dakika

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyelinin valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada bir tabanca ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:57 - Kaynak: DHA
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