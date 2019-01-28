Son Dakika Haberleri: Çobanbey Sınır Kapısı'nda Taşınma Tamamlandı

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Taşınma Tamamlandı

1 saat önce

Kilis'in Suriye'ye açılan kapılarından olan Çobanbey Sınır Kapısı'nda taşınma işlemi nedeniyle bir hafta ara verilen hizmetler yeniden başladı.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Taşınma Tamamlandı, System.String[]
Kilis'in Suriye'ye açılan kapılarından olan Çobanbey Sınır Kapısı'nda taşınma işlemi nedeniyle bir hafta ara verilen hizmetler yeniden başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra insani yardıma açılan Çobanbey Sınır Kapısı'nda daha sonra ticari geçişlere açılarak oluşturulan geçici sahada bugüne kadar 70 bin tırın giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi. Çobanbey Sınır Kapısı hizmet binası ve gümrük sahasının yeniden yapılması nedeniyle taşınma işleminin tamamlanmasının ardından faaliyetler yeniden başladı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile gümrük yetkilileri sabah saatlerinden itibaren Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Modern şekilde yapılan Çobanbey Gümrük Kapısı'na personel takviyesi yapılırken, bagaj x-ray, tır x-ray, dedektör köpekleri, radyasyon ölçüm cihazı gibi teknik cihazlar ile donatıldı. Araç sürücülerinin araçlarından inmeden, pasaport, kantar, tescil, gümrük muayyene işlemlerini tamamlayarak giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Fırat, Suriye, Kilis, Güncel
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