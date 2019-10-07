Çobanbey ve azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı
24 dakika önce
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez
ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi. Patlamalarda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Çobanbey ve Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet ve araç patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı saldırılar 1 saat arayla gerçekleşti. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
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