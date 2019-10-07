Son Dakika Haberleri: Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı
Son Dakika Dünya Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı

Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı

36 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.

Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Orient News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Orient, Suriye, Azez, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:00 Kaynak: DHA
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