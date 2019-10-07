Son Dakika Haberleri: Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı
Son Dakika Güncel Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı

Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı

30 dakika önce

Çobanbey ve Azez'de patlamalar 18 yaralıSuriye, (DHA) ? Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.

Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı, System.String[]

Çobanbey ve Azez'de patlamalar 18 yaralı

Suriye, (DHA) ? Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Orient News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye, Azez, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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