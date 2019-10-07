Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı
30 dakika önce
Çobanbey ve Azez'de patlamalar 18 yaralıSuriye, (DHA) ? Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
Çobanbey ve Azez'de patlamalar 18 yaralı
Suriye, (DHA) ? Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Orient News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
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