Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez
'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Orient
News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Çobanbey'deki motosikletli saldırının görüntüsü
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