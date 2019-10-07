Son Dakika Haberleri: Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı
Son Dakika Güncel Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı

Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.

Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Orient News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Çobanbey'deki motosikletli saldırının görüntüsü


Suriye, Orient, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
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