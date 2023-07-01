Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti

Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti

01.07.2023 08:59

Konya'da yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve araca yüklenerek yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı yaşamını yitirdi. Bomba imha uzmanları olay yerinde incelemelerde bulunurken, yaylaya giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42) hayatını kaybetti.

ARACA YÜKLEYİP YAYLAYA GÖTÜRDÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti
Mehmet Harmancı.

ÇİFTÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAYLAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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