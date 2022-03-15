Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor

15.03.2022 14:27
Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor

Karabük'te çobanlık yapan Mustafa Çelik, dağda kar altında doğan kuzuları üşümemeleri için azık çantasında taşıyor.

Karabük'te çobanlık yapan Mustafa Çelik, dağda kar altında doğan kuzuları üşümemeleri için azık çantasında taşıyor.

Kapullu Mahallesi Küpler mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik, yaklaşık 200 koyununu her gün bölgedeki kırsal alana otlatmaya götürüyor.

Çelik, kar yağışıyla şartların zorlaştığı bölgede dünyaya gelen kuzuları hayatta tutmak için ayrı bir çaba sarf ediyor.

Bugün de hayvanlarıyla kırsal alana çıkan Çelik, bir koyunun doğum yaptığını fark etti.

Çelik, yeni doğan ve ayakta güçlükle duran kuzuyu eksi 10 dereceyi bulan soğuktan korumak için yanındaki azık çantasını kullandı.

Kuzuyu azık çantasında taşıyan ve yanından bir an olsun ayırmayan Çelik, yavrunun anne sütüyle beslenmesine de yardımcı olacak.

Çelik, 2 gün önce de kar altında dünyaya gelen kuzuyu üşümemesi için çantasında taşımıştı.

"Koyunun doğum yapmasına yardımcı oldum"

Mustafa Çelik, AA muhabirine, bugün koyunlarını otlatmaya çıkardığında herhangi bir doğum beklemediğini, ancak aniden bir koyunun sancı çektiğini fark ettiğini söyledi.

Koyunun doğum yapmasına yardımcı olduğunu anlatan Çelik, "Kuzu üşümesin diye böyle elimde, kucağımda ve çantamda taşıyorum. Doğumundan 6 saat sonra anne sütü almak zorunda. Annesini bırakamıyorum, almazsa anne sütünü, yaşama şansı olmuyor. Hem sıcak tutmak hem de yanımda taşımak zorunda kalıyorum." diye konuştu.

Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara sıcak yuva oluyor
Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara sıcak yuva oluyor
Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara sıcak yuva oluyor
Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara sıcak yuva oluyor

YORUMLAR
500
İkinci kez heyelanın meydana geldiği köyde vatandaşlar traktörlerle eşyalarını taşıdı İkinci kez heyelanın meydana geldiği köyde vatandaşlar traktörlerle eşyalarını taşıdı Sürücülerin buzlu yollardaki ecel terleri kameralara böyle yansıdı Sürücülerin buzlu yollardaki ecel terleri kameralara böyle yansıdı

Mustafa Çelik, Karabük, Doğum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara 'sıcak yuva' oluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Silahla vurulan vatandaş sokak ortasında acı içinde bağırdı!
14:30 Zelenski: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir! Bize yardım ederek kendinize yardım edin
14:29 Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdi: Anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık
14:29 Kerem Bürsin cephesi yeni aşk iddialarına cevap verdi: Hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement