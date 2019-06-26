Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altında
1 saat önce
Adana'da bir çoban tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da bir çoban tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı. Karaisalı
ilçesi Kızıldağ Yaylası Bozsivri mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban yaralı yaban keçisini görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar
7. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Adana DKMP müdahale ekibi bölgeye gelerek yaralı yaban keçisini (capra aegagrus) alıp Tarsus
Hayvan Parkı'ndaki veteriner hekimlerine teslim etti. Yaban
keçisi tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına kavuşturulacak. - ADANA
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