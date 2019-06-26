Son Dakika Haberleri: Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altında
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Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altında

1 saat önce

Adana'da bir çoban tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altında, System.String[]
Adana'da bir çoban tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası Bozsivri mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban yaralı yaban keçisini görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Adana DKMP müdahale ekibi bölgeye gelerek yaralı yaban keçisini (capra aegagrus) alıp Tarsus Hayvan Parkı'ndaki veteriner hekimlerine teslim etti.

Yaban keçisi tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına kavuşturulacak. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaisalı, Adana, Yaban, Güncel
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