Çobanın dron ile imtihanı - Son Dakika
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Çobanın dron ile imtihanı

03.10.2022 10:07

Tokat'ta koyun sürüsünün dronun çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drona nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Tokat'ta koyun sürüsünün dronun çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drona nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.

(Nurhan İçmez - İHA)

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Kaynak: İHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanın dron ile imtihanı - Son Dakika

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