Çobanın duygulandıran notu - Son Dakika

Çobanın duygulandıran notu

09.04.2021 12:29
Çobanın duygulandıran notu, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abbas Derer (32), bahar aylarının gelmesi ile birlikte 8 aylık hamile olan eşi Nurcan Derer (30) ve kızını ilçede bırakarak Esenendere beldesine çobanlık yapmaya gitti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abbas Derer (32), bahar aylarının gelmesi ile birlikte 8 aylık hamile olan eşi Nurcan Derer (30) ve kızını ilçede bırakarak Esenendere beldesine çobanlık yapmaya gitti. Derer, okuma yazması olmayan eşiyle ilgilenmesi için ebe ve sağlık çalışanlarına not yazdı. Nurcan Derer, aile sağlık merkezine geldiğinde eşinin yazdığı notu sağlık çalışanlarına verdi. Notu görünce duygulanan sağlık çalışanları, hem eşinin kontrollerini yaptı hem de çoban Derer'i çalıştığı belde kırsalında ziyaret etti.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinden 5 yıl önce eşi Nurcan ve kızı Edanur'u alarak Yüksekova ilçe merkezine yerleşen ilkokul mezunu Abbas Derer, kış aylarında ailesinin geçimini apartmanlarda kalorifer işçiliği, yaz aylarında ise çobanlık yaparak sağlamaya başladı. Derer, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte de 8 aylık hamile olan eşi ve kızını ilçede bırakarak çobanlık yapmak için ilçenin Esendere beldesine gitti. Yanında olduğu süre içerisinde eşini düzenli olarak aile sağlık merkezine götüren Derer, çalışmak için ilçeden ayrılmak zorunda kalınca, 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki görevli ebe ve sağlık çalışanlarına vermesi için eşine bir not yazdı. Okur yazar olmayan eşi Nurcan, son kontrolüne gidince notu, aile merkezindeki sağlık çalışanlarına uzattı. Notu, alan çalışanlarına duygusal anlar yaşadı.

'TEKRAR TEKRAR OKUMAK İSTEDİM'Sağlık görevlileri, Nurcan Derer ile yakından ilgilenip, kontrolünü yaptı. Notu yazan Abbas Derer'i de çobanlık yaptığı kırsal bölgede ziyaret eden sağılk çalışanlar, eşini yine yakından takip edecekleri sözünü verdi. Aile sağlık merkezinde görevli ebe Hale Genç, "Nurcan Hanımı da diğer gebelerimizde olduğu gibi rutin kontrollerini yaptık. Tansiyonuna ve kilosuna baktık. Bir şikayeti var mı diye sorduk. O sırada bize bir not uzattı. Arkadaşımla birlikte şaşkınlık içersinde kaldık. Okuyunca da çok duygulandık. Notta kendisini tanıtmış. Ben çobanlığa gitmek mecburiyetindeyim. 'Çocuklarım size emanet' diye yazmış. Bu notu okuduktan sonra o kadar duygu karmaşası yaşadım ki şaşkınlık ve mutluluk hissettim. Notu tekrar tekrar okumak istedim. Eşini bize emanet ettiği notun ardından biz de köye gidip kendiSİ ile görüştük ve merak etmemesini istedik "dedi. 'EŞİM VE DOĞACAK OĞLUM EMİN ELLERDE'Sağlık görevlisi Nazmi Toktamış da, Nurcan Derer'in doğumuna kadar her türlü destekte bulunacaklarını belirtt. Sağlık görevlilerinin ziyaretinden büyük mutluluk duydugunu belirten çoban Abbas Derer ise, ilçede yaşayan yakınları olmadığı için böyle bir not yazmaya karar verdiğini söyledi. Derer, "Çalışmak zorunda olduğum için eşimi bırakıp ilçeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden de böyle bir not yazmaya karar verdim. Yakından ilgileneceklerini biliyordum. ama yaptıkları ziyaret beni çok mutlu etti. Eşimin ve bir ay sonra dünyaya gelecek oğlumun artık emin ellerde olduğunu biliyorum" dedi. ÇOBAN DEĞER'İN YAZDIĞI NOTÇoban Abbas Derer'in sağlık çalışanlarına yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın sağlık çalışanlarımız ben çobanlığa gitmek zorundayım. O yüzden bu notu yazmak mecburiyetindeyim. Eşimi çok seviyorum. Eşimi sürekli kontrollere ben getiriyordum. Çobanlığa başladığım için eşimi önce Allah'a sonra siz değerli sağlık çalışanlarına emanet ediyorum. Eşimin kontrollerinin düzenli olması için yardımcı olcağınızdan kuşkum yoktur. İyi ki sizler gibi sağlık çalışanlarımız var. Siz bu notu okurken ben koyunları otlatır olacağım. Saygılarımla Allah sizi başımızdan eksik etmesin."


Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu
Çobanın duygulandıran notu

Yüksekova, Esendere, Derecik, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çobanın duygulandıran notu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi         
13:40
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çobanın duygulandıran notu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei