Çobanın ihbarı üzerine kayıp adam bulundu - Son Dakika
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Çobanın ihbarı üzerine kayıp adam bulundu

02.07.2022 18:47
Çobanın ihbarı üzerine kayıp adam bulundu

Bayburt'ta dört gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Recep Albat bulundu.

Bayburt'ta dört gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Recep Albat bulundu.

Göller Bölgesi denilen bir alanda çobanlık yapan bir vatandaş Albat'ı gördü. Ufak tefek sıyrıkları olan adamı sabahın erken saatlerinde gören çoban durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri, Albat'ı sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürdü.

Her yerde Albat'ı 4 gündür arayan AFAD ve jandarma ekipleri sağlık kontrolünün yapılmasının ardından kayıp şahsı ailesine teslim edecek. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bayburt, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çobanın ihbarı üzerine kayıp adam bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çobanın ihbarı üzerine kayıp adam bulundu - Son Dakika
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