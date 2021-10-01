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ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE - Son Dakika

ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE

01.10.2021 21:47

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Aslan (52), hayvanlarını otlatırken bulduğu insana benzeyen taşları toplayarak üçüncü kişisel sergisini açtı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Aslan (52), hayvanlarını otlatırken bulduğu insana benzeyen taşları toplayarak üçüncü kişisel sergisini açtı.

Şanlıurfa'dan Konya'ya, daha sonra da çobanlık yapmak için Marmaris'e göçen ilkokul mezunu Ahmet Aslan, meralardan 20 yıldır topladığı insan yüzüne benzeyen taşları koleksiyon haline getirdi. Bu kapsamda, Aslan Marmaris Selimiye Mahallesi'nde bugün üçüncü kişisel sergisini açtı. İnsana benzeyen 70 taş düzenlenen mini konser ve kokteyl ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. 2020 yılında İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE
ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE
ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE
ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE
ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE
ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE

Ahmet Aslan, Şanlıurfa, Marmaris, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOBANIN, İNSANA BENZEYEN 3'ÜNCÜ TAŞ SERGİSİ MARMARİS'TE - Son Dakika
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