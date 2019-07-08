Son Dakika Haberleri: Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu

1 saat önce

ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban Ramazan Kıvan'ın kaybettiği 80 küçükbaşı drone kullanarak, havadan tespit edip, sahibine teslim etti.

Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu, System.String[]
ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban Ramazan Kıvan'ın kaybettiği 80 küçükbaşı drone kullanarak, havadan tespit edip, sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi Özgür Can, jandarmaya sarılarak, teşekkür etti.
Olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Can, annesine ait evi satarak, aldığı 80 küçükbaşı otlatması için çobana teslim etti. Ormana otlatmak için çıkardığı hayvanları kaybeden çoban Ramazan Kıvan, durumu hayvanların sahibine bildirdi. Özgür Can'ın haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede drone ile arama yaptı. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü drone ile aramayı devam ettiren jandarma, hayvanların Kepez ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Ekipler, hayvanları yakalayarak, sahibine teslim etti. Hayvanlarına kavuşan Özgür Can, jandarma ekiplerine sarılıp, teşekkür etti.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:40 Kaynak: DHA
Jandarma, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:33:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]