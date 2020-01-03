Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü - Son Dakika

Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, başkasına ait arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, anne, kızı ve 15 yaşındaki torunu tarafından darp edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, başkasına ait arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, anne, kızı ve 15 yaşındaki torunu tarafından darp edilen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay 1 Ocak 2020 tarihinde meydana geldi. Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması üzerine kavga çıktı. Ender Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak, arazi sahipleri anne G.Ö, kızı N.E. ve 15 yaşındaki torunu E.E. tarafından darp edildi. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gökbudak (39) kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.E, G.Ö ve E.E, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavgada ölen Şükrü Gökbudak ise bugün Ezine'nin Alemşah köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ezine, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:21 Erzurum'un yıldızları karda uçtu - Son Dakika
22:20 BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORUN DARP EDİLME ANI KAMERADA - Son Dakika
22:20 Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması - Son Dakika
22:17 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden - Son Dakika
22:16 Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]