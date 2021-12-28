Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş - Son Dakika

Eskişehir'de bir çobanın yaptıkları, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

KOYUNLAR KENDİSİNE AİT DEĞİLDİ

Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde İ.Ç.'ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.'nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu. Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.

KADIN YAKALANDI

Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti. Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.