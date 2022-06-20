Çobanlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yukarısusuz köyünde çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Afgan uyruklu F.G. (23) ile H.B.(47) ve oğlu Ş.A.B.(18) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tarışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.G. silahla ateş edilmesi sonucu sol omuz, karın ve kasık bölgesinden yaralandı.

Köylülerin haber vermesiyle köye sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli baba-oğul jandarma tarafından yakalanırken, zanlıların evinde yapılan arama sonrası 3 adet ruhsatsız silah bulundu.

Ağır yaralanan Afgan uyruklu F.G. ise önce Gediz Devlet Hastanesine daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA