Üye Girişi
Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi - Son Dakika

Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi

24.12.2021 14:26
Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi

Çobanlar'da kamu çalışanları ile öğrenciler, kentteki sokak hayvanlarına mama ve buğday bıraktı.

Çobanlar'da kamu çalışanları ile öğrenciler, kentteki sokak hayvanlarına mama ve buğday bıraktı.

İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda soğuk havalarda zorluk çeken kentteki sokak hayvanlarının beslenmesi için proje yapıldı.

Proje kapsamında, İlçe Kaymakamı Mücahit Öztürk, İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, kolluk kuvvetleri, öğretmenler ve öğrenciler, ilçe merkezi, Kocaöz beldesi ve köylerdeki sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama ve buğday bıraktı.

Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi
Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi
Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi
Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Çobanlar, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi - Son Dakika


Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım         
15:03
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı         
22:07
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çobanlar'da sokak hayvanları beslendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement